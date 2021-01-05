Vali Becel, kütüphanede ders yapan öğrencilerle sohbet etti - Son Dakika

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ürgüp ilçesinde bulunan Tahsinağa İlçe Halk Kütüphanesinde kitap okuyan ve ders çalışan öğrenciler ile sohbet etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel yeni yılın ilk günlerinde de ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Vali Becel Ürgüp ilçesinde bulunan Tahsinağa İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret ederek burada yetkililerden bilgiler aldı. Vali Becel kütüphane ziyaretinde kitap okuyan ve ders çalışan öğrenciler ile bir sohbet etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in Ürgüp'teki ziyaretlerine Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici eşlik etti. - NEVŞEHİR