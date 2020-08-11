Vali Becel, Ürgüp Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ü ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ü ziyaret etti. Belediye Başkanı Aktürk, Vali Becel'e Ürgüp Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgiler verirken bundan sonra yapmayı planladıkları projelerden de bahsetti. Belediye Başkanı Aktürk, ziyaretin anısına da Vali Becel'e bir hediye takdim etti.

Ürgüp Belediyesi'nin yenilenen hizmet binasını da gezen Vali İnci Sezer Becel'e, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı'da eşlik etti. - NEVŞEHİR