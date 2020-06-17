Vali Becel ve Başkan Arı, Kültür ve Turizm Bakanlığında değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kültür ve Turizm Bakanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.



Kültür ve Turizm Bakanlığında Nevşehir'de gerçekleştirilecek olan kültürel etkinliklerin ele alındığı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer ve bakanlık bürokratları katıldı.



Toplantıda, geçtiğimiz günlerde Nevşehir'i ziyaret ederek il merkezindeki kaya oyma yamaç yerleşim merkezinde ve ilçelerde incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Demircan, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan çeşitli etkinliklere ilişkin katılımcılarla istişarelerde bulundu. - NEVŞEHİR