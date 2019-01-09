Son Dakika Haberleri: Vali Bektaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Vali Bektaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

56 dakika önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Vali Bektaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı, System.String[]
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü sebebiyle bir mesaj yayınlayarak gazetecilerin gününü kutladı. Vali Erdoğan Bektaş mesajında; "Gazetecilerimiz; demokratik hayatın gelişmesi ve güçlenmesine katkı sağlayan, sorunları gündeme taşıyarak kamu görevlilerine faaliyetlerinde yardımcı olmaya çalışan, doğru bilgi ve haber akışını sağlayarak toplumun bilgilenmesi, bilinçlenmesi ve kamuoyu oluşturulmasında, önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Bunun yanı sıra yaşadıkları kentin ekonomik, sosyal, kültürel ve benzeri alanlarda gelişimine de katkıda bulunmak suretiyle yararlı olmaktadırlar. Doğru, tarafsız, objektif habercilik anlayışı başta olmak üzere insan haklarına saygı ve özel hayata gereken özeni göstermek gibi evrensel meslek ilkeleri ışığında görevlerini büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle yerine getiren güçlü bir basın toplumsal hayatımızda da yaşamsal bir öneme sahiptir. Bu duygu ve düşüncelerle önemli bir kamu görevinin yerine getirilmesi olduğunu düşündüğümüz gazetecilik mesleğini büyük bir emek sarf ederek, mesleğin getirdiği tarafsız, güvenilir, doğru habercilik anlayışıyla sürdüren Değerli Basın Mensuplarımızın '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nü en içten duygularımla kutluyor, kendileri ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:49 Kaynak: İHA

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