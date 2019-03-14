Son Dakika Haberleri: Vali Bektaş'a Ziyaretler

Vali Bektaş'a Ziyaretler

21 dakika önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı, Karaelmas Otizmli Bireyler Derneği Başkanı Arife Dereli ile Atatürkçü Düşünce Derneği Zonguldak Şube Başkanı Nazan Papila'nın ziyaret ettiği bildirildi.

Vali Bektaş'a Ziyaretler, System.String[]
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı, Karaelmas Otizmli Bireyler Derneği Başkanı Arife Dereli ile Atatürkçü Düşünce Derneği Zonguldak Şube Başkanı Nazan Papila'nın ziyaret ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Dereli ve Papila'nın dernek çalışmaları hakkında Vali Bektaş'a bilgi verdikleri belirtildi.

Açıklamada, Vali Erdoğan Bektaş'ın, ziyaretler nedeniyle teşekkür ettiği ve derneklerin faaliyetlerinde başarılar dileğinde bulunduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:43 Kaynak: AA

Zonguldak, Dereli, Erdoğan Bektaş, Güncel
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