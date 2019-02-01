Vali Bektaş, Derebaca Maden Ocağına İndi
1 saat önce
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, beraberindeki heyetle derebaca maden ocağına indi.
Zonguldak
Valisi Erdoğan Bektaş
, beraberindeki heyetle derebaca maden ocağına indi.
Vali Erdoğan Bektaş, Üzülmez Kültür Vadisi Projesi alanında bulunan ve TTK'nın terk ettiği derebaca maden ocağının proje ile bütünleştirilerek Zonguldak'ta Maden
Ocağı turizmi için kullanılabilirliği ile ilgili teknik inceleme doğrultusunda derebaca maden ocağına indi. Teknik inceleme gezisinden önce Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ndeki yetkililerden bilgi alan Vali Bektaş
'a, TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz
, TTK İnşaat Daire Başkanı Yesari Sezgin, İl Özel İdaresi Genel Sekreter
Yardımcısı Rıza Cici, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Hayrettin Şahin
ve BAKKA temsilcileri katıldı. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:41 Kaynak: İHA
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