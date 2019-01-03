Son Dakika Haberleri: Vali Bektaş, Eğitim Merkezinde İnceleme Yaptı

Vali Bektaş, Eğitim Merkezinde İnceleme Yaptı

1 saat önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (ZESOB) İşletmeler Üstü Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Bektaş, Eğitim Merkezinde İnceleme Yaptı, System.String[]
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (ZESOB) İşletmeler Üstü Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, mesleki eğitim ve yeni teknoloji konularında hizmet verme, çeşitli maden makineleri üretimi iyileştirmelerinin yanı sıra tamirat yapılan merkezdeki atölyeleri gezen Vali Bektaş'ın, çalışanlarla sohbet ederek Merkez Müdürü Soner Kabasakal'dan bilgi aldığı belirtildi.

Vali Bektaş'ın, merkezin gelişmesi yönündeki bilgi, tecrübe, görüş ve önerilerini yetkililerle paylaştığı aktarılan açıklamada, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir ve ZESOB Başkanı Muharrem Coşkun'un da valiye eşlik ettiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:49 Kaynak: AA

Zonguldak, Erdoğan Bektaş, Güncel
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