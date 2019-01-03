Vali Bektaş, Eğitim Merkezinde İnceleme Yaptı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (ZESOB) İşletmeler Üstü Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (ZESOB) İşletmeler Üstü Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.



Valilikten yapılan açıklamada, mesleki eğitim ve yeni teknoloji konularında hizmet verme, çeşitli maden makineleri üretimi iyileştirmelerinin yanı sıra tamirat yapılan merkezdeki atölyeleri gezen Vali Bektaş'ın, çalışanlarla sohbet ederek Merkez Müdürü Soner Kabasakal'dan bilgi aldığı belirtildi.



Vali Bektaş'ın, merkezin gelişmesi yönündeki bilgi, tecrübe, görüş ve önerilerini yetkililerle paylaştığı aktarılan açıklamada, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir ve ZESOB Başkanı Muharrem Coşkun'un da valiye eşlik ettiği kaydedildi.

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