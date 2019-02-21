Son Dakika Haberleri: Vali Bektaş Hafızlık Yatılı Kursunu İnceledi

Vali Bektaş Hafızlık Yatılı Kursunu İnceledi

1 saat önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, hafızlık yatılı kursu inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Bektaş Hafızlık Yatılı Kursunu İnceledi, System.String[]
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, hafızlık yatılı kursu inşaatında incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Tepebaşı Mahallesi'nde yapımı devam eden Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu inşaatını inceledi. İl Müftüsü Rüstem Can da Vali Bektaş'a ziyaretinde eşlik ederek inşaatın durumu hakkında bilgiler aktardı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:53 Kaynak: İHA

Tepebaşı, Zonguldak, Erdoğan Bektaş, Güncel
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