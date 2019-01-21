Son Dakika Haberleri: Vali Bektaş, Harmankaya Şelalesini Gezdi

Vali Bektaş, Harmankaya Şelalesini Gezdi

1 saat önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak'ta turizm yatırımları yapılması planlanan doğal güzellikleri tanımak ve görmek amacıyla gezilerine devam ediyor.

Vali Bektaş, Harmankaya Şelalesini Gezdi, System.String[]
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak'ta turizm yatırımları yapılması planlanan doğal güzellikleri tanımak ve görmek amacıyla gezilerine devam ediyor.

Turizm yatırımları ve tanıtımı kapsamında Harmankaya Şelalesini ve çevresini gezen Vali Bektaş yaralı halde bulunan bir kuşun tedavisi yapıldıktan sonra doğaya saldı. Gezide, ayrıca soğuk kış günlerinde aç kalmamaları için yaban hayvanlarına yemde bırakıldı. Vali Bektaş'ın, şelale gezisine Vali yardımcısı Nevzat Taştan, Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı ve Milli Parklar Şube Müdürü Sezgin Örmeci eşlik etti. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:16 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu Rizeli Mucidin İcadı ile Direklere Tırmanmak Artık Çok Kolay

Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Çağrı: İstanbul'un İlçe Adayları Bir An Önce Açıklansın Kayınbabasının Cenazesine Katılmayan Kadın, Tazminat Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 13:24:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Bektaş, Harmankaya Şelalesini Gezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]