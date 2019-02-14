Vali Bektaş, Havalimanı'nda Ils Sisteminin Montajı Çalışmalarını İnceledi

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, ILS montaj çalışmalarının yapıldığı Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, ILS montaj çalışmalarının yapıldığı Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.



Zonguldak Havalimanında incelemelerde bulunmak üzere Saltukova'ya gelen Vali Erdoğan Bektaş apron, terminal binası ve pist üzerinde Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Jandarma Komutanı Selcuk Özen, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, ZonHav Başkanvekili Recep Kahya, ZonHav İşletme Müdürü Hasan Özşahin, Avrupa Zonguldaklılar Derneği Yönetim Kurulu adına Mehmet Karakulak ve İl Temsilcisi Bünyamin Altundal'dan havalananındaki son durum ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Havalimanı için Vali Erdoğan Bektaş Ankara 'da Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü ile görüşme yapmak için Ankara ziyareti yapacağını belirtti. Türk Hava Yolları yetkilileri ise Zonguldak'a uçmak için bazı eksikliklerin, maniaların giderilmesinde ve aletli iniş sistemi olan ILS cihazın eksikliğini ifade etmişti.



ILS sisteminin montajı sürerken yapılacak test ve test uçuşlarının yapılacağı belirtildi. Öte yandan havalimanına davet edilen Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü Funda Ocak ise dün itibariyle emeklilik için görevinden ayrıldığını açıkladı. Ocak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her kademesinde uzun yıllar bir ibadet aşkıyla çalıştıktan sonra 3 Ekim 2016'da Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak atandığım Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ndeki görevimden emekliliğimi isteyerek ayrılmış bulunuyorum. DHMİ'nin küresel bir marka haline gelmesini sağlayan büyük projelerin hayata geçirilmesi için arkadaşlarımızla birlikte gösterdiğimiz çaba ve elde ettiğimiz başarılar benim için en büyük ödül ve ömür boyu tükenmez bir iftihar vesilesidir. 34 yıl görev yaptığım bu güzide kurumda, bana destek olan tüm çalışma arkadaşlarıma, her zaman büyük destek gördüğüm basın mensubu değerli dostlarıma, bulunduğum görevlere beni layık gören tüm Makamlara minnettarım. Bu kurumda biriktirdiğim anılar, yaşamım boyunca benim en değerli varlığım olacaktır. Bu duygularla tüm arkadaşlarımı sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum" dedi. - ZONGULDAK

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