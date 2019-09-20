Son Dakika Haberleri: Vali Bektaş, "İlk yeni ihale Kilimli-Çatalağzı yolu olacak"
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Vali Bektaş, "İlk yeni ihale Kilimli-Çatalağzı yolu olacak"

2 saat önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak için en öncelikli hedefin Filyos yolunun yapılması olduğunu vurguladı.

Vali Bektaş,

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak için en öncelikli hedefin Filyos yolunun yapılması olduğunu vurguladı. Bektaş, "Zonguldak- Kilimli tamam sayılır. İlk yeni ihale inşallah Kilimli- Çatalağzı yolu olacak" ifadelerine yer verdi.


Zonguldak'ta yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı, Sapça-Yakademirciler köy yolunun iyileştirilmesi halinde Zonguldak- Çaycuma ulaşımının 20 kilometre kadar kısaltılabileceğini söyledi. Bunun üzerine Vali Erdoğan Bektaş, "Kilometre kısalıyor ama zaman uzuyor. Esasında kilometre de o kadar kısalmıyor. Öyle olsa bile zamanı da kısaltmak için bir Ankara yolu kadar harcama lazım. O işin çözümü Filyos yolunu yapmak. O zaman hem km hem zaman kısalıyor. Hem de yol başladı, devam ediyor.. Bu saatten sonra Zonguldak için en öncelikli hedefimiz Filyos yolunun yapılmasıdır. Bütün gayretimiz onadır. Zonguldak-Kilimli tamam sayılır. İlk yeni ihale inşallah Kilimli-Çatalağzı yolu olacak" paylaşımında bulundu. - ZONGULDAK

Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Çatalağzı, Kilimli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
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