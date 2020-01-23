Vali Bektaş, iş insanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Bektaş, iş insanlarıyla bir araya geldi

6 saat önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Devrek ve Kilimli ilçelerinde iş insanlarıyla bir araya geldi.

Vali Bektaş, iş insanlarıyla bir araya geldi, System.String[]

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Devrek ve Kilimli ilçelerinde iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bektaş, yaptığı konuşmada, kentin ekonomisinin gelişmesi ve kalkınması amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Bu tür toplantılarda ilimiz ve ilçelerimizde iş yapan, ticaret yapan esnafımızı, sanayicimizi bir araya getirerek sohbet etme imkanı buluyor, iş insanlarımızın varsa sıkıntılarını, beklentilerini, projelerini, önerilerini dinlemek istiyoruz." dedi.

Bektaş, belirli sektör temsilcileri, esnaf, iş insanları, onların oluşturduğu meslek kuruluşlarıyla bu tür istişare toplantılarının yapılmasına devam edileceğini sözlerine ekledi.

Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Kilimli, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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