Vali Bektaş: "Kim kaçak ocaklardaki ölümü normalleştiriyorsa onun o ölümde vebali var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Bektaş: 'Kim kaçak ocaklardaki ölümü normalleştiriyorsa onun o ölümde vebali var' - Son Dakika

Vali Bektaş: "Kim kaçak ocaklardaki ölümü normalleştiriyorsa onun o ölümde vebali var"

7 saat önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, kaçak ocakların kentin bir problemi olduğunu belirterek, "Kim kaçak ocaklardaki ölümü normalleştiriyorsa onun o ölümde vebali var." dedi.

Vali Bektaş:

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, kaçak ocakların kentin bir problemi olduğunu belirterek, "Kim kaçak ocaklardaki ölümü normalleştiriyorsa onun o ölümde vebali var." dedi.

Bektaş, öğretmenevinde düzenlenen basın toplantısında, kömürün kent için önemli olduğunu ve çıkarılması için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile özel sektörün emek verdiğini söyledi.

Vali Bektaş, "O ölümleri meşrulaştırıyorsunuz, yumuşatıyorsunuz. Kaçak ocaklarda ölen her gencin ölümünde bu sözü söyleyen herkesin vebali var. Kimse kusura bakmasın. Kim kaçak ocaklardaki ölümü normalleştiriyorsa onun o ölümde vebali var.

Kentte iki genç ölmüş, 2 yaşındaki bebeğinin resimleri gazetede çıkıyor, kimsenin umrunda değil. Herkes bunu kanıksamış. O çocuk nasıl büyüyecek, nasıl bir hayat yaşayacak kimsenin umrunda değil. Bu ölüm ucuzlamış, böyle bir şey olabilir mi? Kaçak ocaklarda çalışmanın hiç yumuşak bir tarafı yok. Bunu normalleştirmeyeceğiz, bu anormal bir durum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Köpeği öldürüp, yazlık evlerden vurgun yaptılar
Cani anne, 3 yaşındaki kızını eve kilitleyip partiye gitti! Yavrusu açlık ve susuzluktan öldü Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı Eski eşini öldüren cinayet zanlısının yazdığı mektup kan dondurdu

Son Dakika Haberleri
20:48 İbb meclis toplantısı yapıldı; gümüşdağ görevi bırakıyor - Son Dakika
20:45 Sağlık Bakanlığından anestezi ilacı açıklaması - Son Dakika
20:45 Hukuk Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı - Son Dakika
20:44 İBB Meclis toplantısı yapıldı; Gümüşdağ görevi bırakıyor - Son Dakika
20:43 Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı (4) - Son Dakika
20:14 İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 14 mahalle etkilenecek - Son Dakika
19:32 Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 20:52:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Bektaş: "Kim kaçak ocaklardaki ölümü normalleştiriyorsa onun o ölümde vebali var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]