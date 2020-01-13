Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, kaçak ocakların kentin bir problemi olduğunu belirterek, "Kim kaçak ocaklardaki ölümü normalleştiriyorsa onun o ölümde vebali var." dedi.

Bektaş, öğretmenevinde düzenlenen basın toplantısında, kömürün kent için önemli olduğunu ve çıkarılması için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile özel sektörün emek verdiğini söyledi.

Vali Bektaş, "O ölümleri meşrulaştırıyorsunuz, yumuşatıyorsunuz. Kaçak ocaklarda ölen her gencin ölümünde bu sözü söyleyen herkesin vebali var. Kimse kusura bakmasın. Kim kaçak ocaklardaki ölümü normalleştiriyorsa onun o ölümde vebali var.

Kentte iki genç ölmüş, 2 yaşındaki bebeğinin resimleri gazetede çıkıyor, kimsenin umrunda değil. Herkes bunu kanıksamış. O çocuk nasıl büyüyecek, nasıl bir hayat yaşayacak kimsenin umrunda değil. Bu ölüm ucuzlamış, böyle bir şey olabilir mi? Kaçak ocaklarda çalışmanın hiç yumuşak bir tarafı yok. Bunu normalleştirmeyeceğiz, bu anormal bir durum." ifadelerini kullandı.