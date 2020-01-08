Vali Bektaş Köy Pazarı projesini inceledi - Son Dakika
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Vali Bektaş Köy Pazarı projesini inceledi

6 saat önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş Kdz. Ereğli ilçesine gelerek Kandilli Köy Pazarı ve Ziyaretçi Merkezi projesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Bektaş Köy Pazarı projesini inceledi, System.String[]

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş Kdz. Ereğli ilçesine gelerek Kandilli Köy Pazarı ve Ziyaretçi Merkezi projesi çalışmalarını yerinde inceledi.


Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Demirtaş ve Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın ile birlikte Zonguldak Valiliği, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve İl Özel İdaresi, Kdz. Ereğli Kaymakamlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Kandilli Köy Pazarı ve Ziyaretçi Merkezi projesi çalışmalarını inceleyerek bilgiler aldı.


Zonguldak-Ereğli karayolu üzerinde kendi ürünlerini satışa sunan köylülerin güvenliğini sağlamak ve bölgeye ziyaretçi sayısını artırmak amacıyla tasarlanan proje kapsamında 8 adet satış yeri, gezi alanları ve kafeterya yer alacak.


Proje kapsamında kafeterya ve gezi alanlarına bölgede madenciliğin gelişimini anlatan çalışmalar yapılacak. Yapımının 2020 yılının Mart ayında tamamlanması beklenen "Kandilli Köy Pazarı ve Ziyaretçi Merkezi Projesi"nin nasıl işletileceği konusunda çalışmalar sürüyor. - ZONGULDAK

Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Kandilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:05 Kaynak: İHA
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