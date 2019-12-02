Vali Bektaş'tan 3 Aralık Engelliler Günü mesajı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesajı yayımladı.



3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Vali Bektaş, şöyle dedi:



"Engellilik yaşadığımız dünyada üzerinde hassasiyetle durulması, çok önem verilmesi, her yönüyle ele alınması gereken ve tüm kesimleri yakından ilgilendiren toplumsal bir sorundur. Bilindiği üzere Birleşmiş Milletler 1992 yılında aldığı bir kararla toplumsal yaşantımızda önemli bir yer tutan engelli bireylerin topluma kazandırılması, eşit hak ve özgürlüklere kavuşturulması, yaşadıkları sıkıntı ve zorluklara dikkat çekilmesi, çözüm yollarına ışık tutmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 3 Aralık'ı "Dünya Engelliler Günü" olarak ilan etmiştir. Uygar toplum olmak, engelli bireylere sağlanan haklar, onlara gösterilen ilgi ve sorunlarının çözümüne yönelik olarak sergilenen çaba ile yakından ilgilidir. Engelli bireylere gereken ilgi, sevgi ve saygıyı göstermek, onların iş ve sosyal hayatımıza eşit bireyler olarak en üst düzeyde katılımlarını sağlamak, sağlık, eğitim vb. hizmetlerden faydalanmalarını ve toplumla bütünleşmelerini temin etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Devletimiz özellikle son yıllarda engelli vatandaşlarımızla birlikte güçlü olmak, hayatı birlikte paylaşmak ve engelleri hep birlikte aşmak amacıyla sosyal devlet anlayışının gerektirdiği biçimde engelli vatandaşlarımızın eşit bireyler olarak toplumsal hayatta diğer bireyler kadar yer almaları ile, iş gücü ve istihdama aktif katılımlarını temin etmek, yaşam kalitelerini yükseltmek ve onlara engelsiz bir yaşam sağlamak amacıyla kapsayıcı uygulamalar yapmakta, sevindirici yeni yasal düzenlemeler hayata geçirmektedir. Unutmamalıyız ki, insanı hayata bağlayan, yaşama azmi ve gücü veren en önemli duygu paylaşarak yaşamak ve sevgidir. Engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmak, ihtiyaç ve beklentilerinde yanlarında yer almak, ailelerine destek olmak ulvi, güzel ve anlamlı bir yaklaşımdır. Bu duygu ve düşüncelerle "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nün ve yurdumuz genelinde yapılacak etkinliklerin engelliler konusunda toplumsal bilincin ve farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni ediyor, engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlık, huzur, mutluluk ve yaşantılarında kolaylıklar diliyor, sevgi ve saygılar sunuyorum." - ZONGULDAK