Vali Bektaş'tan kaçak ocak tepkisi



ZONGULDAK Valisi Erdoğan Bektaş, ruhsatsız işletilen kaçak maden ocaklarında meydana gelen işçi ölümleriyle ilgili olarak, "19 yaşındaki çocuk öldü benim canım gitti. O çocukların orada çalışmalarına göz yummayacağız, yummamalıyız. 19 yaşındaki gencin fare yuvasındaki yerde ölmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Vali Erdoğan Bektaş, valilik toplantı salonunda gazetecilerin soruları cevaplandırıldı. Vali Bektaş, bölgede çok sayıda ruhsatsız işletilen kaçak kömür ocağı bulunduğunu belirterek, "Artık işçi ölümü yaşamak istemiyorum. Meclis görevini yaptı. 3 yıldan 5 yıla bu işi hapis cezası olarak açıkladı. Enerji Bakanlığı çalışma yaptı. Üstelik taşeronların ve kaçak maden işletmecilerin gözüne baka baka yaptı. TTK ve biz de görevimizi yapıyoruz. Kaçak madenciliğin gündemimizden kesin olarak çıkması gerekiyor. Zonguldak alıştı ama ben alışmayacağım. 19 yaşındaki çocuk öldü benim canım gitti. O çocukların orada çalışmalarına göz yummayacağız, yummamalıyız. Siz alıştınız, kanıksamayın. 19 yaşındaki gencin fare yuvasındaki yerde ölmesine müsaade etmeyeceğiz. Eski amatör işlerden kurtulacağız" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZI O ÇUKURDA KAYBETMEYELİM'

Kaçak kömür ocaklarını görenlerin ihbarda bulunmasını isteyen Vali Bektaş, el birliğiyle bu sorunun üstesinden gelmek istediklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız da bizi uyarsın. Falanca yerde kaçak kömür ocağı işletiliyor desin. Bu lüksümüz yok. 19 yaşındaki çocuğu orada kurban veremem. İşçi çalışıyorsa sigortası olacak, güvenliği olacak. Ben herkesten yardım istiyorum. Bu iş gündemde olsun. Bu acıyı taze tutalım, acıları yaşamayalım. Hassasiyet toplum içinde oluşsun. Çocuklarımızı o çukurlarda kaybetmeyelim."

Vali Bektaş, bölgede devletin ve özel sektörün kömür madenleri alanında büyük yatırımlar ve atılımlar gerçekleştirdiğini, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bin 500 işçi aldığını hatırlatarak, "Zonguldak'taki taş kömürü Türkiye'de başka yerde yok. Çelik üretimi için vazgeçilmez bir ürün. Onun için Kardemir ve Erdemir burada. Onun için Tosyalı Holding Filyos'a geliyor. Bu kömürün dolayısıyla çıkartılması gerekiyor. Kömür çıkartılmasında sorunlar var. Arazi zor. Çıkartılması sorunlu. İş güvenliği açısından pahalı ve riskli. Çekimserlikle yaklaşılan bir alan. Biz geçen gün madene gittik. Aşağıda yarı otomasyon sistemi diye bir şey düşünmüşler. Kurmuşlar ve çalışıyor. Yarı otomasyon sistemiyle yapılan gerçekten Zonguldak için bir devrim. Mühendislerin de işçilerin de gözlerinin içi gülüyordu. İşçi başına çıkartılan kömür arttı. Zonguldak'ta taşkömürü çıkartma işini dünya standartlarına getirdi. İş güvenliği riskini çok azaltıyor. Eski ahşap direklerle yapılan tahkimatlar bir defa ahşap ihtiyacını ortadan kaldırıyor. TTK kendini geliştiriyor. İthalatı azaltabilir ve bu işten para kazanılır. Canlarımızı vermeden para kazanabilme haline gelme umudumuz var" diye konuştu.



- Zonguldak