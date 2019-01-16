Vali Bektaş'tan Karabük Valisi Gürel'e Ziyaret

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.



Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, Valilik şeref defterini imzalayan Bektaş'ın, Vali Gürel'e hayırlı olsun dileklerini ilettiği ve başarılar dilediği belirtildi.



Açıklamada ayrıca Vali Gürel'in de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.

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