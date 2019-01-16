Son Dakika Haberleri: Vali Bektaş'tan Karabük Valisi Gürel'e Ziyaret

Vali Bektaş'tan Karabük Valisi Gürel'e Ziyaret

47 dakika önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Vali Bektaş'tan Karabük Valisi Gürel'e Ziyaret, System.String[]
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, Valilik şeref defterini imzalayan Bektaş'ın, Vali Gürel'e hayırlı olsun dileklerini ilettiği ve başarılar dilediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Vali Gürel'in de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:45 Kaynak: AA

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