Vali Bektaş'tan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Bektaş'tan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Vali Bektaş'tan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, yeni yıl mesajı yayımladı.

Vali Bektaş'tan yeni yıl mesajı, System.String[]

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, yeni yıl mesajı yayımladı.


Vali Bektaş mesajında şu ifadelere yer verdi:


"2019 yılını geride bırakırken; daha da çok çalışarak, birlik beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma ruhuyla hareket ederek, birbirimize kenetlenmiş, kalkınmış, güçlü bir devlet olarak, aydınlık yarınlara güvenle ulaşacağımız yeni bir yıla giriyoruz. Dünyamızda barışın ve sağduyunun egemen olacağı, sağlık, huzur, mutluluk ve tüm güzelliklerin içtenlikle yaşanacağı yeni bir yıl dilerken; değerli Zonguldaklı hemşerilerimizin, tüm çalışanlarımızın, kolluk görevlilerimizin ve basın mensuplarımızın yeni yılını en kalbi duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - ZONGULDAK

Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiliz hükümeti yanlışlıkla yeni Onur Listesi'nde yer alanların adresini yayınladı
İngiliz hükümeti yanlışlıkla Onur Listesi'nde yer alanların adresini yayınladı Yaşlı adam yoluna çıkan merdiveni sallayıp boyacıyı düşürdü 5 aylık bebek beşiğinde feci şekilde can verdi! Anne ve baba sinir krizi geçirdi

Son Dakika Haberleri
18:52 CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı'na Engin Eren seçildi - Son Dakika
18:51 AK Parti Günkırı Belde Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika
18:50 (ek bilgilerle yeniden)Süleymaniye Camii'nin kapısındaki hata - Son Dakika
18:49 (ek bilgilerle yeniden)ÖZEL-SÜLEYMANİYE CAMİİ'NİN KAPISINDAKİ HATA - Son Dakika
18:48 Kiev yönetimi ile Rusya yanlısı ayrılıkçıların esir değişimi tamamlandı - Son Dakika
17:40 Yaşlı adam yoluna çıkan merdiveni sallayıp boyacıyı düşürdü - Son Dakika
17:35 5 aylık bebek beşiğinde feci şekilde can verdi! Anne ve baba sinir krizi geçirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 18:52:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Bektaş'tan yeni yıl mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]