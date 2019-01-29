Vali Bektaş'tan Ziyaretler
1 saat önce
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın, kentte faaliyet gösteren orman fidanlığının yanı sıra salyangoz ve sandalye fabrikasını gezerek incelemelerde bulunduğu bildirildi.
Zonguldak
Valisi Erdoğan Bektaş
'ın, kentte faaliyet gösteren orman fidanlığının yanı sıra salyangoz ve sandalye fabrikasını gezerek incelemelerde bulunduğu bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Bektaş'ın, Üçburgu Orman Fidanlığı'nı gezerek yetkililerden bilgi aldığı, fidan dikiminin ardından çalışanlara başarılar dilediği belirtildi.
Açıklamada, Vali Erdoğan Bektaş'ın, Devrek
ilçesine bağlı Çaydeğirmeni
beldesinde faaliyet gösteren salyangoz fabrikasının yanı sıra Çaycuma
ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi
'nde faaliyet gösteren sandalye fabrikasını gezerek yetkililerden bilgi aldığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:53 Kaynak: AA
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