Son Dakika Haberleri: Vali Bektaş, Ttk'da İncelemelerde Bulundu

Vali Bektaş, Ttk'da İncelemelerde Bulundu

9 dakika önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş TTK Maden Makinaları İşletme Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

Vali Bektaş, Ttk'da İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş TTK Maden Makinaları İşletme Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nün önemli hizmet birimlerinden birisi olan Maden Makinaları İşletmesini gezdi. Vali Erdoğan Bektaş, TTK Genel Müdür Yardımcıları, İsmail Güner; Muharrem Kiraz, İşletme Müdürü Vekili Kadir Çelik ve bazı yetkililer tarafından karşılandı. Çalışmalar ve üretim hakkında bilgi alan Vali Bektaş fabrika bölümleri gezerek işçilerle bir süre sohbet ederek çalışmalar hakkında başarılar diledi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:09 Kaynak: İHA

Maden, Zonguldak, Türk Tarih Kurumu, Erdoğan Bektaş, Güncel
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