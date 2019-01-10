Vali Bektaş, "Zonguldak'ın En Önemli İşi Mithatpaşa Tüneli'dir"

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak'ın en önemli işinin Mithatpaşa Tüneli olduğuna dikkat çekerek, "Bizim yemeyip içmeyip o tüneli bitirmemiz lazım" dedi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak'ın en önemli işinin Mithatpaşa Tüneli olduğuna dikkat çekerek, "Bizim yemeyip içmeyip o tüneli bitirmemiz lazım" dedi.



10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti, Vali Erdoğan Bektaş'ı ağırladı. Gazetecilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda kentin gündemi konuşuldu. Kar nedeniyle eğitime hafta başı iki gün ara verilmesinin de konuşulduğu toplantıda Vali Erdoğan Bektaş, "Çocuklarla bir tatil macerası yaşadık. Çocuklar diyor ki 'Çaycuma neden tatil olmadı?' Çaycuma'ya soruyoruz orada kar yok. Okulları tatil etmek başarı değildir. Başarı okulları açık tutmaktır. Bizim başarımız, öğrenci okuldan azami eğitimi alabilmelidir. Bir hafta sonra okullar 15 gün tatil olacak. Çocukların tatil ihtiyacı düşünülmüş, planlanmış. Çocuk bunu; 'Herkese tatil verdiler bize tatil vermediler' diye algılıyor. Biz tatil vermiyoruz, biz doğa şartları ile mücadelede çocuklarımızın sıkıntıya girmemesi için onların şartlarını biraz hafifletiyoruz. Problem olmayan yerlerde niye okul tatil edilsin? Orada eğitime ara vermeyince, biz çocuklara kötülük yapmayı mı düşünmüşüz? Onların dinlenmelerine karşı olduğumuz için mi böyle yapıyoruz? Hayır. Ama oturduğu yerden baktığında, 'Herkes evinde oturuyor, ben okula gidecekmişim." Algı budur işte. Algı çok önemlidir. Algı sizin ne yaptığınız değil, muhatabınızın ne anladığıdır" diye konuştu.



"Zonguldak'ın birinci işi Mithatpaşa Tünelidir"



Vali Erdoğan Bektaş, Zonguldak'ın Bartın ve Karabük olarak iki il çıkardığını ve ilçelerini büyüten bir vilayet olduğuna dikkat çekerek kentin birinci işinin de Mithatpaşa Tüneli olduğuna vurgu yaptı. Bektaş, "Bana göre Zonguldak'ın birinci işi ne diye sorarsanız Mithatpaşa Tüneli'dir. Bir an önce bitmesi gerekiyor. Bizim yemeyip içmeyip o tüneli bitirmemiz lazım. Sahile bağlanması lazım. Bence Zonguldak'ın en önemli işi odur. Tereddütsüz söylüyorum. Bazı vilayetler ilçe büyütmez kendi büyür. Bazı vilayetler de ilçe büyütür. Zonguldak bu ikincisine giriyor. Manisa'da böyledir. Büyük ilçeleri vardır. Kayseri'ye gidin küçük ilçeleri vardır. Zonguldak da ilçeleri büyük şehirler sınıfına giriyor. Bizim ilçelerimizin her birisi gerçekten hatta Zonguldak'tan sanayileşme anlamında daha iyi. İki il çıkartmanız da ayrı bir başarı. Bartın ve Karabük'ün çıkması gibi" diye ifade etti.



"Gökgöl Mağarası beklentileri ciddi anlamda karşılayabiliyor"



Vali Erdoğan Bektaş, Ankara yolu kenarında bulunan Gökgöl Mağarası'nın da önemine dikkat çekerek şöyle dedi:



"Bu kadar mağaracılıkla uğraşmama rağmen Zonguldak'a gelinceye kadar Gökgöl Mağarası'ndan haberim yoktu. Bu artık benim kabahatim midir, sizin kabahatiniz midir? Bizim de kabahatimiz var demek ki tam araştırmamışız ama sizin de bir kabahatiniz var. Şuna üzüldüm. Mağarayı gezdim. Çok nitelikli bir mağara. Sıradan bir mağara değil. İçinden dere akıyor ve ciddi bir derinliği var. Bazı mağaralar vardır bazı özellikleri çok iyidir. Mesela İnegöl'de Oylat Mağarası var. Bir kısım özellikleri buradan daha iyi. Fakat oradaki mağara içinde bir dere akmıyor. Gökgöl Mağarası'nda da uzun yolda giderken jeolojik oluşumları kaya hareketlerin tüm detaylarını izleyebiliyorsunuz. Jeoloji Fakültesi öğrencileri için özel bir ders yeri. Dolayısıyla burası zengin bir mağaradır. Mağaradan beklentileri ciddi anlamda karşılayabilen bir yer. Sürekli yolun dibinde ve çok büyük bir şans. Arabadan iniyorsun mağaraya giriyorsun. Çok büyük bir şans. Zonguldak, turizm fuarlarına katılmıyor. İki önemli fuar var. Bizim Zonguldak'ın BAKAB'a bağlı ilçeleri var onlar katılıyorlar. Zonguldak bütün olarak katılmamış. Turizm yavaş yavaş. Hemen Safranbolu, Kastamonu, Amasra bu bölge ciddi turizm bölgeleri olan yerler. Bizim örneklerimiz var aslında. Zonguldak bu işin çok uzağında ve dışında değil. "



Ziyarette ayrıca Zonguldak Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Zafer Alas ile Basın İlan Kurumu Müdürü Ali Nuhoğlu da hazır bulundu. - ZONGULDAK

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