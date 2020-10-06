Vali, Belediye Başkan vekili Öksüz, asfalt çalışmalarını yerinde gördü - Son Dakika

Kars Valisi ve Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, kentte yapılan asfalt yol çalışmalarını yerinde gördü. Öksüz, yürütülen çalışmalar hakkında ilgili birim amirlerinden bilgi aldı.

Kentte belediye tarafından yapılan asfalt çalışmaları devam ediyor. Şehitler Mahallesi Şehit Er Emin Polat Sokakta yürütülen çalışmalar yerinde gören Öksüz, bir süre yapılan asfalt yol çalışmalarını inceledi. Öksüz, ilgili belediye çalışanlarından bilgi aldı.

Bir süre asfalt çalışması yapılan bölgede inceleyen Öksüz, çalışmalarının kars yağmadan bitirilmesini istedi. - KARS