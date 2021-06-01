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Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, Uludağ Elektrik Kars Çağrı Merkezi'nin Açılışına Katıldı - Son Dakika

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, Uludağ Elektrik Kars Çağrı Merkezi'nin Açılışına Katıldı

01.06.2021 14:07
Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, Uludağ Elektrik Kars Çağrı Merkezi'nin Açılışına Katıldı, System.String[]

Limak Holding Uludağ Elektrik Dağıtım Kars Çağrı Merkezi Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün katılımıyla açıldı.

Limak Holding Uludağ Elektrik Dağıtım Kars Çağrı Merkezi Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün katılımıyla açıldı.

Açılış törenine; Vali Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz, 65. Hükümet Dönemi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve davetliler katıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, törende yaptığı konuşmada; devletimizin, yatırımları aracılığıyla ilimizde yarattığı istihdama ek olarak özel sektörün yaratacağı istihdamın da önemli olduğunu belirterek, hizmete sunulacak olan çağrı merkezinin Kars'ın istihdam kapasitesine katkıda bulunacak olmasını büyük memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, "Kars, birçok kadim medeniyete ev sahipliği yapmış, 7 bin yıllık tarihinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmiş Ani Antik Kenti, 46 adet tabyası, tarihi kaleleri, şehitler diyarı Sarıkamış'taki Kış Turizm Merkezi, Kars'ın manevi hamisi Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri, Kuyucuk Kuş Cenneti, 733 adet kültür ve tabiat varlığıyla, tescilli mimari yapılarıyla bir kültür ve tarih şehridir. Tabi böylesine önemli kadim bir şehrin, ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan hak ettiği yere gelebilmesi için devlet olarak, Valilik olarak özellikle son yıllarda Kars'ımızın kalkınması için gerekli tedbirleri almaktayız. Planladığımız yatırımları, projeleri birer birer hayata geçirmek için gece, gündüz demeden çalışıyoruz. Yapılan yatırımların yaratacağı ekonomik, kültürel ve sosyal faydaların yanı sıra gençlerimize istihdam sağlayacak olması büyük önem taşıyor. Devletimizin, yatırımları aracılığıyla ilimizde yarattığı istihdama ek olarak özel sektörün yaratacağı istihdamı da elbette çok önemli buluyoruz. Bu bağlamda; bugün hizmete sunulacak olan çağrı merkezimizin ilimizdeki istihdam kapasitesine katkıda bulunacak olmasını büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Çağrı merkezleri açısından rakamlara baktığımızda; ilimizde faaliyet gösteren 4 firmanın olduğunu ve bu çağrı merkezlerinde 759'u kadın, 347'sinin erkek olmak üzere bin 106 kişinin istihdam edildiğini görüyoruz. Bugüne kadar Çalışma ve İş-kur Müdürlüğümüzce çağrı merkezleri özelinde Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme Programı kapsamında 252, İşbaşı Eğitimi Programı kapsamında 79 olmak üzere toplam 331 kişiye eğitim verilmiş ve çağrı merkezlerimizde istihdam edilmiştir. Gerek iş sağlığı ve güvenliği önlemleri gerekse sosyal donatılarıyla uygun bir ortamda hizmet verecek olan Uludağ Elektrik Dağıtım A. Ş. çağrı merkezimizde istihdam edilecek 200 kişinin 25-30 yaş aralığında ve büyük çoğunluğunun nün kadınlardan oluştuğunu bilmek bizleri mutlu etmiştir. Bu durumun, gençlerimizin ve kadınlarımızın işgücüne katılımı açısından oldukça sevindirici olduğunu belirtmek istiyorum. Gençlerimizin, görevlerini en iyi şekilde yapacaklarına inanıyor ve başarılar diliyorum. İlimizde gençlerimize iş imkanı sağlayacak olan çağrı merkezinin ilimiz istihdamına sağlayacağı katkı için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza, Uludağ Elektrik Dağıtım A. Ş. yöneticilerine ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca; Anadolu'nun en doğusundaki bir şehrimizden batıdaki bölgelerimize hizmet vermenin bölgelerarası bütünleşme ve kaynaşmaya da önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Çağrı merkezimizin ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. " şeklinde konuştu.

65. Hükümet Dönemi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Kars Milletvekili Ahmet Arslan ise " 4 yıl önce, Enerji Bakanımız Berat Albayrak'ın katılımıyla Kars'ta o gün 300 kişilik bir çağrı merkezi açıldı. Bugün görüyoruz ki tabiri caizse o çağrı merkezi doğurdu, ikinci bir çağrı merkezini oluşturdu. Orada şuan 300 kişi çalışıyor ve yakın zamanda orası da 350 kişiye çıkacak. Nihat başkan, 'Uludağ Elektriğin çağrı merkezi ihtiyacını geliştirerek Kars'ta daha iyi bir ortamda vermek istiyoruz' dedi, Bugün Nihat Özdemir beyin açtığı Uludağ Çağrı Merkeziyle birlikte Kars'ta 978 kişi çalışıyor. İnşallah kısa sürede aldığımız sözlerle bu alanda çalışan sayısı binin üzerine çıkacak. Tarım hayvancılık şehir o alanda çok şeyler yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Turizm anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Çok projeler yaptık, daha yapacağımız çok proje var. Kars hem geçmişiyle hem kadim bir şehir olmasıyla hem de birçok kültüre başkentlik yapmış serhat şehri olarak bunu hak ediyor. " dedi.

Kars'ın sınır bir şehir, serhat bir şehir olduğunu ifade eden TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç da, "İnsanımız, nüfus artış oranımız her şeye rağmen yüksek, genç nüfusumuz fazla, dolayısıyla istihdama ihtiyacı olan, aldığı her kuruşun kıymetli olduğu bir memleket burası. Tabi böyle şehirlerde biliyorsunuz ki, insanımızın bu talebi istihdam talebi hizmet sektörü ile karşılanmak durumunda. O yüzden gençlerimize ve kadınlarımıza iş sahası oluşturmak Kars'ta en çok zorlandığımız işlerin başında geliyor. Devletimizin, hükümetimizin büyük yatırımlarını getiriyoruz, hükümetimizin ülkemize sağlamış olduğu gelişmelerin tamamından şehrimizi 19 yıldır ziyadesiyle yararlandırıyoruz. " diye konuştu.

Pandemi tedbirleri altında gerçekleşen törenin açılış konuşmasını yapan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, ülkenin doğusu ile batısı arasında köprü olmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bugün Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi olan Kars'ta bulunmaktan ötürü büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Enerji dağıtım sektöründe faaliyet yürüten Uludağ Elektrik Dağıtım şirketimizin 2016 yılında devreye aldığımız Kars çağrı merkezini bugün yeni lokasyonunda hizmete açıyoruz. Kars bizim için şirketimizin vitrini olma özelliğini taşıyor. Vatandaşımız enerji ile ilgili bize ulaşmak istediğinde onlara ilk karşılamayı bu şehirden gerçekleştiriyoruz. Tesisimizin ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyor ve bu güzel günümüzde bizimle birlikte olduğunuz hepinize teşekkür ediyorum. " dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile gerçekleştirilen açılışta, protokol üyeleri çağrı merkezini gezerek çalışanlarla sohbet etti.

65. Hükümet Dönemi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve Uludağ Enerji A. Ş yöneticileri Valimiz Sayın Türker Öksüz'ü makamında ziyaret ettiler.

Münir Karaloğlu, Türker Öksüz, Uludağ, Kars, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, Uludağ Elektrik Kars Çağrı Merkezi'nin Açılışına Katıldı - Son Dakika


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