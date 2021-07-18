Vali Bilal Şentürk, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne atanan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.
Vali Şentürk ile Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinde alp kıyafetli askerlerin "saygı nöbeti" değişimini izledi.
Şentürk, ziyaret defterini imzaladıktan sonra türbeden ayrıldı.
Kaynak: AA
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