Vali Bilal Şentürk sanayicilerle bir araya geldi - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yerleşkesinde yapılması planlanan "Ticaret Alanı" projesi kapsamında sanayicilerle buluştu.

Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda, OSB'de faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının temsilcileri ile ilgililerin katıldığı toplantıda konuşan Şentürk, yol haritası ortaya koymak istediklerini ifade etti.

Kentin coğrafi anlamda değerli olduğunu kaydeden Şentürk, "İmkan ve kabiliyetleri, stratejik konumuyla Bilecik'in potansiyeli çok iyi durumda. İlimizi geleceğe taşıyabilmek adına çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Bilecik'te tüzel kişiliği olan 7 OSB bulunduğuna dikkati çeken Şentürk, "8'inci OSB için yer seçimi çalışmalarını tamamladık. Özellikle İstanbul'dan ülkenin farklı noktalarından yatırım yapma düşüncesi ile ilimize yoğun bir rağbet var. İlin önünü açarken biraz daha katma değeri yüksek sektörlerin gelmesini sağlamalıyız. Sağlıklı bir fizibilite çalışmasıyla adımlarımızı atalım. Bilecik için hep birlikte faydalı hizmetler yaparız inşallah." diye konuştu.

Yapılan sunumun ardından görüş ve önerilerin iletilmesiyle toplantı sona erdi.