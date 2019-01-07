Son Dakika Haberleri: Vali Bilgin 112 Acil Çağrı Merkezi'nde İncelemede Bulundu

Vali Bilgin 112 Acil Çağrı Merkezi'nde İncelemede Bulundu

1 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni inşa edilen 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde incelemede bulundu.

Vali Bilgin 112 Acil Çağrı Merkezi'nde İncelemede Bulundu, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni inşa edilen 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde incelemede bulundu.

Binayı gezerek bir süre incelemelerde bulunan Bilgin, ilgili kurum müdürlerinden bilgiler aldı.

112 Acil Sağlık hizmetlerinin çalışmalarını önemsediklerini belirten Bilgin, 112 hattınında gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiğini söyledi.

Daha sonra Bilgin, kurum müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:30 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığından Asılsız Arama Uyarısı! 250 TL Cezası Var Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararına İlişkin Yeni Açıklama

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes Kanter'e Sert Tepki HDP, 7 Parti ve Dernekle İttifak Yaptı, Demirtaş Tebrik Mesajı Gönderdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 19:20:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Bilgin 112 Acil Çağrı Merkezi'nde İncelemede Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]