Vali Bilgin 112 Acil Çağrı Merkezi'nde İncelemede Bulundu
1 saat önce
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni inşa edilen 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde incelemede bulundu.
Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, yeni inşa edilen 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde incelemede bulundu.
Binayı gezerek bir süre incelemelerde bulunan Bilgin, ilgili kurum müdürlerinden bilgiler aldı.
112 Acil Sağlık hizmetlerinin çalışmalarını önemsediklerini belirten Bilgin, 112 hattınında gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiğini söyledi.
Daha sonra Bilgin, kurum müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:30 Kaynak: AA
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