Son Dakika Haberleri: Vali Bilgin "Damla Projesi" gönüllüleriyle bir araya geldi
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Vali Bilgin "Damla Projesi" gönüllüleriyle bir araya geldi

1 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Damla Projesi" kapsamında kente gelen 4'ü yabancı uyruklu 39 üniversite öğrencisiyle bir araya geldi.

Vali Bilgin
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Damla Projesi" kapsamında kente gelen 4'ü yabancı uyruklu 39 üniversite öğrencisiyle bir araya geldi.
İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde öğrencilerle buluşan Bilgin, yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Gönüllü öğrenciler arasında kadınların daha fazla olmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Bilgin, kadınların çeşitli hayra dayalı gönüllülük hareketlerinde daha çok fayda sağladığını belirtti.
Sosyal faaliyetlerin çoğunda daha çok kadınların ön planda olmasından dolayı büyük mutluluk yaşadığını dile getiren Bilgin, "Kadınların yaratılışındaki merhamet duygusundan kaynaklandığını düşünüyorum. Evlatlarımızı onlar yetiştiriyor. Toplumları toplum yapan, sosyal bilincin oluşmasını sağlayan aslında empatidir. Kadınların bu empatiyi daha iyi kurabildiğini düşünüyorum. Proje çalışmalarında hepinize başarılar diliyorum." diye konuştu.
Vali Bilgin, ziyaretin ardından öğrencilere hediyeler verdi.
Ziyarette Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu da hazır bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:31 Kaynak: AA
Kırklareli, Lütfullah Bilgin
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