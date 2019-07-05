Son Dakika Haberleri: Vali Bilgin'den çiftçilere anız yangını uyarısı
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Vali Bilgin'den çiftçilere anız yangını uyarısı

1 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, çiftçilere anızlarını yakmamaları uyarısında bulundu.

Vali Bilgin'den çiftçilere anız yangını uyarısı, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, çiftçilere anızlarını yakmamaları uyarısında bulundu.
Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, kentte hububat hasatlarının devam ettiğini bildirdi.
Bazı çiftçilerin hasadın ardından tarlada kalan anızları yaktığını belirten Bilgin, anız yakmanın yasak olduğunu ve idari para cezasının bulunduğunu kaydetti.
Ayrıca anız yakılmasıyla birlikte topraktaki organik maddelerin ve arazideki faydalı canlıların yanarak yok olmasına neden olunduğunu aktaran Bilgin, açıklamasında şunları kaydetti:
"Anız yakılmasıyla birlikte topraktaki organik madde miktarının azalmasına, toprağın su tutma kapasitesinin azalmasına, toprak verimliliğinin düşmesine, erozyon riskine, biyolojik dengenin bozulması gibi bir çok konuda zararlar oluşuyor. Hububat hasadından sonra toprak işlemede kolaylık sağlamak, hastalık ve zararlılarla mücadele etmek, yabancı ot kontrolü sağlamak, hasat sonrası artıkların ekonomik değerinin olmadığının düşünülmesi ve anız yakımının alışkanlık haline gelmesi gibi nedenlerle yasak olduğu halde anızlarını yakan üreticilerimiz var.
Anız yakılmamasına yönelik bilincin oluşturulmasının amaçlandığı eğitim faaliyetlerimiz il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde çiftçi eğitim programlarına dahil edildi. Eğitim ve yayım çalışmalarının yanı sıra, hasat döneminin başlaması nedeniyle oluşturulan ekiplerce yapılacak kontroller yıl boyunca devam edecektir."
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:14 Kaynak: AA
Kırklareli, Güncel
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