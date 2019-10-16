Son Dakika Haberleri: Vali Bilgin'den Emniyet Müdürü Çengeloğlu'na ziyaret
Son Dakika Güncel Vali Bilgin'den Emniyet Müdürü Çengeloğlu'na ziyaret

Vali Bilgin'den Emniyet Müdürü Çengeloğlu'na ziyaret

12 dakika önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Seçkin Çengeloğlu'nu ziyaret etti.

Vali Bilgin'den Emniyet Müdürü Çengeloğlu'na ziyaret, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Seçkin Çengeloğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Emniyet Müdürlüğü Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Bilgin, Çengeloğlu'na görevinde başarı diledi.

Bilgin, Kırklareli'nin sakin ve huzurlu bir kent olduğunu, vatandaşların da devlet görevlilerine karşı son derece saygılı ve olaylara karşı duyarlı olduğunu belirtti.

Çengeloğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentteki görev süresince güzel sonuçlara vesile olacak işler yapacaklarını kaydetti.

Seçkin Çengeloğlu, Emniyet Müdürlüğü, Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:22 Kaynak: AA
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