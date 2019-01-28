Vali Bilgin'den Esnaf Ziyareti
46 dakika önce
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Vali Bilgin
eşi İlknur Bilgin ile birlikte ilk olarak Balkan Bal Evi'ni ziyaret ederek girişimci Emrah
Akol'dan bilgiler aldı.
Kırklareli'nde üretilen balın çok kaliteli olduğunu belirten Bilgin, bu balların tıp alanında dahi kullanılabileceğini aktardı.
Bilgin ardından bir tekstil atölyesini ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı.
Personel ile sohbet eden Bilgin, ardından atölyeyi gezdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:32 Kaynak: AA
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