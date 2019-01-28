Son Dakika Haberleri: Vali Bilgin'den Esnaf Ziyareti

Vali Bilgin'den Esnaf Ziyareti

46 dakika önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Vali Bilgin'den Esnaf Ziyareti, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Vali Bilgin eşi İlknur Bilgin ile birlikte ilk olarak Balkan Bal Evi'ni ziyaret ederek girişimci Emrah Akol'dan bilgiler aldı.

Kırklareli'nde üretilen balın çok kaliteli olduğunu belirten Bilgin, bu balların tıp alanında dahi kullanılabileceğini aktardı.

Bilgin ardından bir tekstil atölyesini ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı.

Personel ile sohbet eden Bilgin, ardından atölyeyi gezdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:32 Kaynak: AA

Emrah, Kırklareli, Lütfullah Bilgin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'nun, Türkeş'in İdamını İsteyen İsmin Oğlunun Aday Göstermesi Akşener'i Öfkelendirdi HDP, İstanbul ve Ankara Dahil 7 Büyükşehirde Aday Çıkarmayacak

Ünlü Piyanist Fazıl Say'ın Twitter'da Kendini Övmesi Alay Konusu Oldu 13 Yaşındaki Kızın Tüfekle Ölümünün Altından İntihar Oyunu Çıktı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 11:18:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Bilgin'den Esnaf Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]