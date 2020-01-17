Vali Bilgin'den GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir maçı için centilmenlik çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Bilgin'den GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir maçı için centilmenlik çağrısı - Son Dakika

Vali Bilgin'den GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir maçı için centilmenlik çağrısı

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir maçına tüm taraftarları davet etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir maçına tüm taraftarları davet etti.

Vali Bilgin, 21 Ocak Salı günü Kırklareli'nde oynanacak karşılaşma dolayısıyla valilik binasında Güvenlik Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi.

Bilgin, toplantının ardından yaptığı konuşmada, Kırklarelispor'un tarihinde ilk defa çeyrek finale çıkma mücadelesi verdiğini söyledi.

Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür eden Bilgin, takımın adını çeyrek finale yazdıracağına inandığını dile getirdi.

Taraftarlara takımlarına sahip çıkma çağrısında bulunan Bilgin, şöyle konuştu:

"Ben her iki takımın da centilmence mücadele ederek güzel bir oyun ortaya koyacaklarına inanıyorum. Maç içerisinde de spora yakışır bir şekilde taraftarlarımızın takımlarını desteklemelerini bekliyoruz. Biletler bugün satışa çıkarıldı. Bilet satışlarında rekor bekliyoruz. Vatandaşlarımız kendi takımlarını desteklemeliler. Kırklarelispor ilimizin tanıtılmasına büyük destek veriyor."

Bilgin, karşılaşma dolayısıyla kentte gerekli tedbirleri alacaklarını sözlerine ekledi.

Vali Bilgin'den GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir maçı için centilmenlik çağrısı

Lütfullah Bilgin, Kırklarelispor, Kırklareli, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:41 Kaynak: AA
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