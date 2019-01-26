Vali Bilgin'den Göçmen Ailelere Ziyaret

Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, Afganistan
ve Suriye
uyruklu aileleri evlerinde ziyaret etti. Vali Bilgin
, eşi İlknur Bilgin ile göçmen ailelere misafir oldu. Ailelerle sohbet eden Bilgin, istek ve sıkıntıları da dinledi.
Bilgin, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye
'nin her zaman mazlumların yanında olduğunu söyledi.
"Bizi biz yapan en önemli değer, kardeşlik ve birlik duygusudur." diyen Bilgin, "Türkiye Cumhuriyeti
tarihten gelen 16 devletiyle hem İslam hem Türk dünyası açısından birleştirici konumdadır. Özellikle toplumlara yol gösterici olmuştur. Suriyeli ve Afgan kardeşlerimiz bunun en büyük göstergesidir." diye konuştu.
Bilgin, Kırklareli'nde yaşayan Suriyeli ve Afgan ailelere ellerinden gelen hassasiyeti göstereceklerini sözlerine ekledi.