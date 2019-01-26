Son Dakika Haberleri: Vali Bilgin'den Göçmen Ailelere Ziyaret

Vali Bilgin'den Göçmen Ailelere Ziyaret

54 dakika önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Afganistan ve Suriye uyruklu aileleri evlerinde ziyaret etti.

Vali Bilgin'den Göçmen Ailelere Ziyaret, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Afganistan ve Suriye uyruklu aileleri evlerinde ziyaret etti.

Vali Bilgin, eşi İlknur Bilgin ile göçmen ailelere misafir oldu. Ailelerle sohbet eden Bilgin, istek ve sıkıntıları da dinledi.

Bilgin, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında olduğunu söyledi.

"Bizi biz yapan en önemli değer, kardeşlik ve birlik duygusudur." diyen Bilgin, "Türkiye Cumhuriyeti tarihten gelen 16 devletiyle hem İslam hem Türk dünyası açısından birleştirici konumdadır. Özellikle toplumlara yol gösterici olmuştur. Suriyeli ve Afgan kardeşlerimiz bunun en büyük göstergesidir." diye konuştu.

Bilgin, Kırklareli'nde yaşayan Suriyeli ve Afgan ailelere ellerinden gelen hassasiyeti göstereceklerini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:45 Kaynak: AA

Suriye, Afganistan, Kırklareli, Lütfullah Bilgin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristbaşı Öcalan'ın Yakalanmasının Yolunu Açan Adana Mutabakatı, Yeniden Gündeme Geldi Rusya'dan Türkiye ile Suriye Arasında İmzalanan Adana Mutabakatı ile İlgili Dikkat Çeken Çıkış

Son Dakika! Antalya Havalimanında Fırtına Nedeniyle Otobüs Devrildi: 12 Yaralı Var Kaynanasıyla Yaşadığı Yasak Aşk Ortaya Çıkınca Cinayet İşleyen Damadın Cezası Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 12:39:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Bilgin'den Göçmen Ailelere Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]