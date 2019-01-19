Son Dakika Haberleri: Vali Bilgin'den Hastalara Ziyaret

Vali Bilgin'den Hastalara Ziyaret

56 dakika önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Vali Bilgin'den Hastalara Ziyaret, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Vali Bilgin, hastanedeki ilk ziyaretini İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz'un oğlu İlter Oğuz'a gerçekleştirdi.

İlter Oğuz ile sohbet eden Bilgin, geçmiş olsun temennilerini iletti.

Daha sonra diğer hastaları da ziyaret eden Bilgin, istek ve sıkıntıları dinledi.

Bilgin, ardından hastanede incelemelerde bulunarak İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'ten bilgi aldı.

Tüm eksikliklerin giderilmesi amacıyla zaman zaman ziyaret ve incelemelerde bulunduğunu belirten Bilgin, tüm sağlık çalışanlarına da görevlerinde başarılar dileğinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:52 Kaynak: AA

Jandarma, Kırklareli, Lütfullah Bilgin, Güncel
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