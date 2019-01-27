Son Dakika Haberleri: Vali Bilgin'den Hastalara Ziyaret

Vali Bilgin'den Hastalara Ziyaret

42 dakika önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, devlet hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Vali Bilgin'den Hastalara Ziyaret, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, devlet hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Vali Bilgin, hastanenin acil servisindeki hastaları ziyaret ederek, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile hastane başhekimi Cemaletin Atam'dan bilgiler aldı.

Hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bilgin, hasta ve hasta yakınlarıyla da sohbet etti.

Bilgin, ziyaretlerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, her fırsatta tedavi gören hastaları ziyaret ettiğini söyledi.

Tüm hastalıklarda moralin önemli olduğunu belirten Bilgin, ziyaretlerle hastalara moralde vermeye çalıştığını dile getirdi.

Kırklarelili vatandaşların en iyi şekilde sağlık hizmeti almaları için çalıştıklarını anlatan Bilgin, vatandaşlar istek ve sıkıntılarınında en kısa sürede giderileceğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:18 Kaynak: AA

Kırklareli, Lütfullah Bilgin, Güncel
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