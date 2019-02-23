Son Dakika Haberleri: Vali Bilgin'den Köy Ziyaretleri

Vali Bilgin'den Köy Ziyaretleri

34 dakika önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, köy ziyaretlerinde bulundu.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, köy ziyaretlerinde bulundu.

Vali Bilgin, ilk olarak Karakoç köyünü ziyaret ederek bir kahvehanede vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Vatandaşların istek ve sıkıntılarını yerinde görmek ve çözüm bulmak için çalıştıklarını belirten Bilgin, her fırsatta köylere ziyaretler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Daha sonra Ahmetçe köyüne giden Bilgin, burada da vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlara yeni yatırımlar hakkında bilgi veren Bilgin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından buzağı, mazot ve gübre desteklemeleri ödemelerinin başladığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:07 Kaynak: AA

Kırklareli, Lütfullah Bilgin, Güncel
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