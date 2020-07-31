Vali Bilgin'den "Maskeyi kurallara uygun takın" çağrısı - Son Dakika

Vali Bilgin'den "Maskeyi kurallara uygun takın" çağrısı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu kentte, vatandaşların maskeyi kurallara uygun şekilde takılması gerektiğini belirtti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu kentte, vatandaşların maskeyi kurallara uygun şekilde takılması gerektiğini belirtti.

Bilgin, Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul yolunda trafik uygulamasında bulunan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Sosyal mesafe kuralına uygun olarak personelin bayramını tebrik eden Bilgin, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için canla, başla çalışan polis ve jandarma ekiplerinin salgın sürecinde de önemli rol üstlendiklerini söyledi.

Maske ve sosyal mesafesinin yaşam kültürü haline gelmesi gerektiğini belirten Bilgin, hijyen, maske ve mesafe kurallarının yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Vatandaşların bayram süresince çok dikkatli olması gerektiğini anlatan Bilgin, "Vatandaşlarımızın maske taktıklarını, ancak maske takarken maskeyi kurallara uygun şekilde takmadıklarını görüyoruz. Buda maske takmama anlamına geliyor. Burun açık, maske çenede, kafanın üzerinde veya elde şeklinde görüyoruz. Bunları da tüm vatandaşlarımıza doğru maske takma kurallarına uygun şekilde maske takmalarını rica ediyorum. Öncelikle kendi sağlığımız, sonra çevremizin sağlığı açısından önemli." diye konuştu.

Bilgin, emniyet ve jandarma ekiplerin 24 saat esaslı gece gündüz demeden görev yaptıklarını sözlerine ekledi.

Vali Bilgin, konuşmaların ardından trafik uygulamasına katılarak, sürücülerin bayramını kutladı. Sürücülere şeker ikram eden Bilgin, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Vali Bilgin'den Maskeyi kurallara uygun takın çağrısı

Lütfullah Bilgin, Kurban Bayramı, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 09:36

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Bilgin'den 'Maskeyi kurallara uygun takın' çağrısı - Son Dakika
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