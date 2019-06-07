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Vali Bilgin'den yatırımcılara davet

21 dakika önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yatırımcıları Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) davet etti.

Vali Bilgin'den yatırımcılara davet, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yatırımcıları Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) davet etti.
Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, OSB'nin ulaşımından altyapısına, genişleme alanlarından planlanan projelere kadar bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.
OSB'nin Avrupa ve İstanbul'a yakınlığı ile avantajlı durumda olduğunu vurgulayan Bilgin, kente gelen yatırımcılara da her türlü kolaylığı sağlayacaklarını ifade etti.
Son yıllarda OSB'ye olan yatırımcı ilgisinin arttığını anlatan Bilgin, şöyle devam etti:
"OSB'miz, Türkiye'nin yoğun sanayi yatırımlarına sahip Marmara Bölgesi'nin batısında, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne İlleri ile çevrelenmiş olan ve Kuzey Marmara Otoyolu projesi ile bu otoyolların Çanakkale-Kınalı-İstanbul- Ankara Otoyolu, İzmir- İstanbul Otoyolu ile birleşerek Marmara Bölgesini, Ege ve İç Anadolu Bölgesi'ne otoyol ağıyla bağlamış olacaktır.
Bulgaristan sınırına ve İstanbul'a yakınlığı Kırklareli'ne coğrafi konum açısından bir ayrıcalık sağlamaktadır.
Karadeniz'de uzun bir kıyı alanı bulunan ilimiz, kuzey kesiminde önemli bir orman varlığına ev sahipliği yapmaktadır.
Son yıllarda gerçekleşen ilaç, gıda, tekstil ve makine sanayi gibi katma değeri ve istihdamı yüksek, çevre etkisi minimum olan yatırımlara ve güçlü altyapısıyla, sektöründe öncü çeşitli sanayi yatırımlarını barındıran Kırklareli Organize Sanayi Bölgemizin gelişim süreci yeni bir ivme ile kazanmıştır."
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:30 Kaynak: AA
İstanbul, Lütfullah Bilgin, OSB, Güncel
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