Vali Bilgin'den Ziyaretler

Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, ziyaretlerde bulundu. Vali Bilgin
, ilk olarak Damızlık Sığır Yetiştiricileri Dernek Başkanı Ali Dermenci'yi daha sonra ise Koyun Keçi Yetiştiricileri Derneği Başkanı Bülent Oral ile bir süt işletmesini ziyaret etti.
Kırklareli'nin tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olduğunu belirten Bilgin, bu yönde de ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.
Kentin özellikle hayvancılık ve süt üretimindeki önemine değinen Bilgin, üretilen süt ve süt ürünlerinin Avrupa
ülkelerine dahi gönderildiğini anlattı.
Tarım ve hayvancılık için yeni projeler üretilerek gelişime destek verileceğini aktaran Bilgin, kendilerine de destek veren herkese teşekkür etti.