Son Dakika Haberleri: Vali Bilgin'den Ziyaretler

Vali Bilgin'den Ziyaretler

51 dakika önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, ziyaretlerde bulundu.

Vali Bilgin'den Ziyaretler, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, ziyaretlerde bulundu.

Vali Bilgin, ilk olarak Damızlık Sığır Yetiştiricileri Dernek Başkanı Ali Dermenci'yi daha sonra ise Koyun Keçi Yetiştiricileri Derneği Başkanı Bülent Oral ile bir süt işletmesini ziyaret etti.

Kırklareli'nin tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olduğunu belirten Bilgin, bu yönde de ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

Kentin özellikle hayvancılık ve süt üretimindeki önemine değinen Bilgin, üretilen süt ve süt ürünlerinin Avrupa ülkelerine dahi gönderildiğini anlattı.

Tarım ve hayvancılık için yeni projeler üretilerek gelişime destek verileceğini aktaran Bilgin, kendilerine de destek veren herkese teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:25 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'li Refik Kurukız, Bozkurt İşareti Yapmak İçin Erdoğan'dan İzin İstedi Sınırda Önemli Toplantı! Akar, Fidan ve Komutanlar Suriye'yi Konuştu

Anadolu Üniversite'nin Sosyal Psikoloji Ders Kitabında Yer Alan Sorular Tepki Çekti Balıkçılar Uyardı: Hamsinin Kulağına Kar Suyu Kaçtı, Hamsi Almanın Tam Zamanı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 11:16:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Bilgin'den Ziyaretler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]