Vali Bilgin'den ziyaretler
6 saat önce
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Jandarma Komutanlığı ile Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:48 Kaynak: AA
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Jandarma Komutanlığı ile Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret etti.
Vali Bilgin, ilk olarak Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, Albay Kadir Oğuz'dan brifing aldı.
Bilgin, ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Her fırsatta ziyaretlerde bulunduğunu belirten Bilgin, kentin gelişimi ve kalkınması için çalıştıklarını ifade etti.
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