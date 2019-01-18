Son Dakika Haberleri: Vali Bilgin'e Ziyaret

Vali Bilgin'e Ziyaret

1 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Engelsiz Hayat Eğitim Spor Kulübü Derneği öğrencilerini makamında kabul etti.

Vali Bilgin'e Ziyaret, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Engelsiz Hayat Eğitim Spor Kulübü Derneği öğrencilerini makamında kabul etti.

Dernek Başkanı Nihal Bircan'ın da hazır bulunduğu ziyarette, engelli öğrenciler Vali Bilgin ile sohbet etti.

Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek engelli öğrencileri önemsediklerini söyledi.

Her fırsatta engelli öğrencileri ziyaret ederek destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Bilgin, engellilere gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini anlattı.

Bircan da Vali Bilgin'e vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:02 Kaynak: AA

Kırklareli, Lütfullah Bilgin, Güncel
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