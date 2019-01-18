Vali Bilgin'e Ziyaret
1 saat önce
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Engelsiz Hayat Eğitim Spor Kulübü Derneği öğrencilerini makamında kabul etti.
Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, Engelsiz Hayat Eğitim Spor Kulübü Derneği öğrencilerini makamında kabul etti.
Dernek Başkanı Nihal Bircan'ın da hazır bulunduğu ziyarette, engelli öğrenciler Vali Bilgin
ile sohbet etti.
Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek engelli öğrencileri önemsediklerini söyledi.
Her fırsatta engelli öğrencileri ziyaret ederek destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Bilgin, engellilere gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini anlattı.
Bircan da Vali Bilgin'e vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:02 Kaynak: AA
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