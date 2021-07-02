Vali Bilgin'e Ziyaret… - Son Dakika

Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 02 Temmuz 2021 Cuma günü Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR ve Rektör Danışmanı - İİBF Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muharrem EKŞİ' yi Valilik makamında kabul etti.

Vali BİLGİN gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rektör ŞENGÖRÜR ve Rektör Danışmanı EKŞİ ile bir süre sohbet ederek, İlimizin gözbebeği Kırklareli Üniversitemizin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.