Vali Bilgin'e Ziyaret... - Son Dakika

Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 02 Temmuz 2021 Cuma günü Kırklarelili hemşerimiz "Çok Gezenti" Televizyon programı yapımcı ve sunucusu Burak AKKUL' u Valilik makamında kabul etti.

Vali BİLGİN, gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 1. Kırklareli Lavanta Günlerinde halkımız ile buluşacak olan yapımcı ve sunucu AKKUL' a hazırladığı programlar ile İlimizin tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.