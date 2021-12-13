Vali BİLGİN'e ziyaret… - Son Dakika
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Vali BİLGİN'e ziyaret…

13.12.2021 20:11
Vali BİLGİN'e ziyaret…

Vali BİLGİN' e ziyaret...Valimiz Sayın Osman BiLGİN, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" münasebetiyle, 13 Aralık 2021 Pazartesi günü İl İnsan Hakları Kurulu Üyelerinden oluşan heyeti Valilik makamında kabul etti.

Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BiLGİN, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" münasebetiyle, 13 Aralık 2021 Pazartesi günü İl İnsan Hakları Kurulu Üyelerinden oluşan heyeti Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, Kurul üyelerinin nezdinde tüm vatandaşlarımızın "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' nü kutlayarak, İl İnsan Hakları Kurul üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

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Kaynak: Habermetre

İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları, 10 Aralık, Aralık, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Vali BİLGİN'e ziyaret… - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali BİLGİN'e ziyaret… - Son Dakika
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