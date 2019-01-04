Son Dakika Haberleri: Vali Bilgin'e Ziyaretler

Vali Bilgin'e Ziyaretler

20 dakika önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e yeni yıl ziyaretleri devam ediyor.

Vali Bilgin'e Ziyaretler, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e yeni yıl ziyaretleri devam ediyor.

Vali Bilgin, makamında, Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ile Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı'yı kabul etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, yeni yılın tüm dünyaya barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Geçen yılı başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını belirten Bilgin, artık yeni yıldaki çalışmalara odaklandıklarını aktardı.

Bilgin, 2019 yılının bir önceki yıldan daha başarılarla dolu bir yıl olması gerektiğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:10 Kaynak: AA

Kırklareli, Lütfullah Bilgin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



200 Yılı Aşkın Süredir Bölgede Üretilen Van Otlu Peyniri Tescillendi Edirne Belediye Başkanı'nın Yunanca Olarak Hazırlattığı Yeni Yıl Afişleri Büyük Tepki Topladı

Ulusal Kanal'ın Sunucusu, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Yeni Yıl İçin Paylaştığı Kürtçe Mesajı Aşağıladı Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 2 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 15:30:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Bilgin'e Ziyaretler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]