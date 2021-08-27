Vali BİLGİN, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Şantiyesinde incelemelerde bulundu… - Son Dakika
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Vali BİLGİN, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Şantiyesinde incelemelerde bulundu…

27.08.2021 12:35
Vali BİLGİN, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Şantiyesinde incelemelerde bulundu…

Vali BİLGİN, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Vali BİLGİN, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Şantiyesinde incelemelerde bulundu…

Vali BİLGİN, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Şantiyesinde incelemelerde bulundu…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 26 Ağustos 2021 Perşembe günü Bölgemizin en büyük ulaştırma projesi olan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Projesinin Lüleburgaz- Büyükkarıştıran Şantiyesini gezerek, yüklenici firma yetkililerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali BİLGİN, şantiye sahasında gerçekleştirdiği incelemelerde bölgenin ulaştırma alanında en büyük projelerinden olan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Projesinin planlanan takvime göre devam ettiğini belirterek, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı hızlı tren ağına bağlayacak projeyle Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresinin 8 saatten 3, 5 saate, yolcu trenleri için ise 3, 5 saatten 1 saat 35 dakikaya ineceğini ifade etti.

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Vali BİLGİN, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Şantiyesinde incelemelerde bulundu… - Son Dakika

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