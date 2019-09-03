Son Dakika Haberleri: Vali Bilgin, incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Vali Bilgin, incelemelerde bulundu

10 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Vize ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, incelemelerde bulundu, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Vize ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, Vize Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Soner Zeybek'ten bilgi aldı.

Ardından Vali Bilgin, yapımı devam eden Vize Turizm Merkezi binasında incelemelerde bulundu. Vali Bilgin burada yaptığı konuşmada, Vize tarihinin çok eskiye dayandığını, daha fazla yerli ve yabancı turisti misafir etmek için çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

Turizm merkezinin ilçe tanıtımına önemli katkısının olacağına inandığını ifade eden Bilgin, bu tür yatırımları önemsediklerini aktardı.

Lütfullah Bilgin, Osman Bilgin, Kırklareli, Vize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pınarhisar'da 3 günde 250 kişi hastaneye başvurdu
Muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önleyecek kritik oylamayı kazandı 'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız, 3 katlı inşaatın çatısından atladı Akrabalarıyla kavga eden adam içinde eski eşi ve çocuğunun da olduğu binayı ateşe verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 03:19:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Bilgin, incelemelerde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]