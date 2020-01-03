Vali Bilgin, incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Vali Bilgin, incelemelerde bulundu

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Açık Kapı" biriminde incelemelerde bulundu.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Açık Kapı" biriminde incelemelerde bulundu.


Bilgin, birimin koordinatörü Reyhan Arslan'dan yapılan işlemler ve çalışmalar hakkında bilgi alarak, vatandaşlarla sohbet etti.

Açık Kapı birimlerinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda 2018 yılında kurulduğunu belirten Bilgin, vatandaşlarla en üst

düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip

edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla birimin çok önemli olduğunu ifade etti.

Vatandaşların taleplerine en hızlı şekilde cevap verildiğini belirten Bilgin, şuana kadar 816 vatandaşın başvuruda bulunduğunu ve başvurularla ilgili olarak hepsinin işleme alındığını aktardı.

Proje ile şehit yakınlarının ve gazilerin tek tek aranarak taleplerinin sorulduğunu anlatan Bilgin, "Vatandaşlarımız kamu kurumlarının işleyişlerini çok fazla bilmeyebilir. Bu

doğrultuda vatandaşımız istek, öneri ve şikayetini en kısa yoldan Açık Kapı birimimize

başvurarak yapıyor. Açık Kapı personelimizde vatandaşımızı en etkin, en hızlı şekilde

yönlendirerek, başvurusunu alarak ya da bizzat vatandaşla birlikte kuruma giderek

çözüme kavuşturuyor." diye konuştu.

Süleyman Soylu, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:54 Kaynak: AA
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