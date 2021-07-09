Vali BİLGİN, Karadenizliler Derneği açılışına katıldı. - Son Dakika

Vali BİLGİN, Karadenizliler Derneği açılışına katıldı.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR ile birlikte 09 Temmuz 2021 Cuma günü Kırklareli Karadenizliler Derneği tarafından Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik amacıyla kurulan derneğin açılışına katıldılar.

Vali BİLGİN açılışını gerçekleştirdiği Karadenizler Derneğinin ilimize hayırlı olması temennisinde bulundu.