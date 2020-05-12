Vali Bilgin: Kırklareli'de koronavirüs vakaları tekli rakamlara indi - Son Dakika

KIRKLARELİ Valisi Osman Bilgin, kentte koronavirüs vakalarının tekli rakamlara indiğini belirterek, "Lütfen, vakalar çok azaldı, diye rahatlamayalım. Havaların da ısınmasıyla 'Mikrop bize bulaşmaz' demeyelim" dedi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, koronavirüsle mücadele kapsamında valilik koordinasyonunda kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleriyle bir araya geldi. Çalışmalar için teşekkür eden Vali Bilgin, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, Türkiye'nin yaşadığı zor süreçte milli dayanışmanın en güzel örneği olduğunu kaydetti. Bilgin, vefa duygusunun sadece bir söz olmadığının vücut bulduğunu dile getirdi. Vali Bilgin, kendisinin de koronavirüsü yendiğini belirterek, sürecin birlikte olmakla aşılabileceğini söyledi.Kırklareli'de koronavirüs vakalarının tekli rakamlara indiğini belirten Vali Bilgin, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini kaydetti. Bilgin, "Covid-19 basit bir hastalık değil. Yüzde 99 bile tedbir alsanız yine olmuyor, yüzde 100 tedbir almanız gerekiyor. Ben bu hastalığı kendim yaşadığım için çok iyi biliyorum. Lütfen, vakalar çok azaldı, diye rahatlamayalım. Havaların da ısınmasıyla 'Mikrop bize bulaşmaz' demeyelim" dedi.