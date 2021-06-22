Vali Bilgin Kültür, Eğitim ve Sağlık Projelerini Yerinde İnceledi…. - Son Dakika

Vali BİLGİN Kültür, Eğitim ve Sağlık Projelerini yerinde inceledi….

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 21 Haziran 2021 Pazartesi günü İlimizde yapımı devam eden kültür, eğitim ve sağlık projelerini yerinde inceledi.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN ilk olarak 2020-2021 yapım programına alınarak İlimiz Merkez İlçede inşaat çalışmaları devam eden Gazi Mustafa Kemal 16 derslikli İlkokulunu gezerek, incelemelerde bulundu.

Gazi Mustafa Kemal 16 derslikli İlkokulundaki incelemenin ardından Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Milletvekilimiz Selahattin MİNSOLMAZ ile birlikte Valiliğimiz İl Özel İdaresi tarafından restorasyonu devam eden tarihi gar binasında incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

Gar Binasındaki incelemelerin ardından Vali BİLGİN, Milletvekili MİNSOLMAZ ile birlikte sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu koruyarak, sağlıklı hayat tarzını teşvik ederek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirecek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştıracak olan Kırklareli Yeni Sağlık Kompleksi inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Milletvekilimiz Selahattin MİNSOLMAZ ile birlikte son olarak 81 İl 81 Anaokulu projesi kapsamında Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı tarafından yaptırılan 4 Derslikli Kızılay Anaokulu' nu gezerek İl Özel İdaremiz koordinasyonunda devam eden bahçe-peyzaj düzenleme çalışmalarını yerinde incelediler.

Her şey Kırklareli İçin...